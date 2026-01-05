عطيه: الاتصالات الليلية أدت إلى ذهاب الاكثرية النيابية باتجاه تسمية الرئيس نواف سلام !

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب سجيع عطيه البيان التالي:

حضر النائب سجيع عطيه اليوم بصفة شاهد لدى مكتب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار حيث افاد بتفاصيل ما حدث عشية الاستشارات النيابية الملزمة و يوم اجرائها فاكد عطيه ان قرار نواب التكتل كان عشية الاستشارات باتجاه تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة إلا ان الاتصالات الليلية التي حصلت مع الكتل النيابية أدت إلى انقلاب المعادلة وذهاب الاكثرية النيابية باتجاه تسمية الرئيس نواف سلام .

وفي يوم الاستشارات ظهرا علم التكتل من خلال اتصالات بعض الزملاء ببعض ممثلي الكتل بتغيير المواقف باتجاه تسمية الرئيس نواف سلام و هذا سبب اتخاذ القرار النهائي للتكتل باتجاه تسمية الرئيس نواف سلام .

اما بالإشارة إلى الاتصال الذي ورد إلى الزميل محمد سليمان فأكد عطيه ان هذا الاتصال أتى بعد اتخاذ موقف التكتل و ليس قبله و لم يؤثر هذا الاتصال على قرار التكتل لا من قريب و لا من بعيد..