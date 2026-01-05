living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الترقب يخيّم على لبنان في ظل الإندفاعة الأميركية... وإسرائيل ترفع مستوى الإعتداءات!

5
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد الإندفاعة الأميركية على فنزويلا، يخيِّم الترقب على منطقة الشرق الأوسط، لتلمّس اتجاهات أيّ هجمة أميركية محتملة. ولبنانياً، يتابع اللبنانيون التهديدات الإسرائيلية المتواصلة الممتدة من جنوب لبنان إلى إيران التي سبق وحذّرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المساس بالمتظاهرين والمحتجين. وفيما عادت لغة الإنذارات الإسرائيلية لتتصاعد، يغيب أي تحرك دولي أو أميركي دبلوماسي فعّال، وهذا ما يرفع من نسبة الحذر الطبيعي في هذا السياق.

بالتوازي، عادت المفاوضات السورية- الاسرائيلية لتنطلق مجدداً من باريس بمشاركة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني الذي من المقرر أن يلتقي نظيره الفرنسي جان نويل بارو.
ولبنانياً، تبرُز سلسلة من الجولات الدولية الروتينية. إيجول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا على المسؤولين اللبنانيين، كما يُفترض ان تزور رئيسة المفوضية الأوروبية الأردن وسوريا ولبنان ابتداء من الخميس. 

ميدانياً، وجّهت إسرائيل إنذارات إلى قرى أنان وعين التينة وكفرحتا والمنارة، وكانت الغارات استهدفت سيارة في بلدة بريقع ومنازل سكنية في بلدة الخيام.

على خط فضيحة "أبو عمر"، استكمل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار التحقيقات واستمع  إلى النائب سجيع عطية وإلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات.
ميشال أبو نجم,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout