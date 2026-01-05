الجيش الإسرائيلي يوجّه تحذيرًا جديدًا!

A + A -

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس إنذارين جديدين وكتب:

"إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

️كفر حتا

️عين التينة

سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن

نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر

البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر."