في البقاع... هذا ما تمّ ضبطه!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول وجود مستودع يُستخدم في تصنيع المخدّرات والمواد المخدّرة، إضافةً إلى تخزين أسلحة حربية، في منطقة البقاع – محلة كفردان.

وبعد أعمال الاستطلاع والكشف وجمع المعلومات، داهمت قوّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، بتاريخ 23-12-2025، المستودع المذكور، حيث عثرت في داخله على:

/1/ كلغ من حشيشة الكيف

معدّات تُستخدم في تصنيع المخدّرات

كمّية كبيرة من الأسلحة الحربية، تضمّنت: قناصات، عددًا من قذائف الهاون مع قواعد إطلاقها، رشّاشات مضادّة للدروع، قاذفات قنابل، قواذف مضادّة للدروع والتحصينات، رشّاشات آليّة، وكمّية كبيرة من الذخائر المختلفة.

كما جرى توقيف اللبناني المدعو: م. ز. (مواليد عام 1972)

أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين.