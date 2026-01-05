خاص - رئيس الحزب في دائرة التساؤل: قراءة سياسية في تقارب غير مألوف!

A + A -

أثار رئيس حزب مسيحي جدلاً سياسياً واسعاً على خلفية تداول معلومات عن طبيعة علاقته بشخصية دينية، في توقيت تتكاثر فيه الأحاديث عن تباعد في العلاقة بين الحزب ورعاته.وبحسب أوساط سياسية متابعة، لم يكن تكثيف اللقاءات والتواصل العلني بين رئيس الحزب والشخصية الدينية مجرد تقارب اجتماعي عابر، بل وُضع في سياق سياسي أوسع، ولا سيما أن هذا التقارب اقتصر على الشخصية الدينية من دون سائر المشايخ.وترى هذه الأوساط أن حصرية العلاقة تطرح علامات استفهام عن خلفياتها وتوقيتها، معتبرة أن "الاستثناء في السياسة غالباً ما يكشف القاعدة"، وأن رئيس الحزب لا يدخل، وفق توصيفها، في علاقات من هذا النوع من دون حسابات ومصالح واضحة.ويذهب خصوم رئيس الحزب المسيحي أبعد من ذلك، معتبرين أن هذا التقارب يشكل مؤشراً إلى انخراطه المباشر في ملفات حساسة يجري التداول بها في الكواليس. ويتحدثون عن دور لعبه نائب ووزير سابق كان صلة الوصل بين رئيس الحزب والشخصية الدينية، وهو سيكون موضع استماع قضائي في الأيام القليلة المقبلة، وستُبيّن أقواله حقيقة تلك العلاقة.وكان لافتاً عدم صدور أي موقف عن الحزب ورئيسه، أو حتى أي تعليق على الرغم من كثرة التسريبات والمعطيات، فيما يكتفي المقرّبون بالتأكيد أن اللقاءات مع شخصيات دينية تدخل في إطار التواصل الوطني العام ولا تحمل أبعاداً خفية.