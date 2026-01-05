نداء الوطن: طرابلس على حافة الفوضى العارمة: الدرّاجات النارية تحكم الشوارع ولا قانون

A + A -

نداء الوطن: مايز عبيد-

في مدينة طرابلس، الفوضى المرورية تتصاعد يومًا بعد يوم، مع تزايد أعداد الدرّاجات النارية التي باتت تفوق عدد السيّارات في العديد من الشوارع، لتشكّل عامل فوضى وقلق يضاف إلى عشرات العوامل التي تجعل من يوميّات المدينة حالة من الفوضى والاستياء.

وكأن المدينة أصبحت اليوم مضمارًا مزدحمًا لسباقات الدرّاجات النارية، حيث يندر الالتزام بالقوانين وشروط السلامة، ويصبح المرور وسط هذه الفوضى أمرًا أشبه بالمعجزة. السائقون والمواطنون على السواء يجدون أنفسهم محاصرين بين الضوضاء والسرعات الجنونية، وبين فوضى المرور بأي شكل التي تعتمدها هذه الدرّاجات، وتحاول النفاذ من أيّ ممر مهما كان صغيرًا أم كبيرًا، غير آبهة بسيارات أو بازدحام، فيما يبرز غياب أيّ دور فعّال للبلدية والقوى الأمنية واتحاد بلديات الفيحاء، التي لم تضع حتى الآن خطة واضحة لضبط هذا الانتشار الكاسح، تاركة شوارع المدينة عرضة للخطر والفوضى اليومية.

في الأثناء اشتكى عدد من المواطنين لـ «نداء الوطن» من هذه الأزمة التي لم تنته، مؤكدين أن أغلب هذه الدرّاجات يقودها صغار في السن لا يقيمون أي وزن لشيء اسمه قانون، ما يزيد الفوضى ويضاعف مخاطر الحوادث.



معاناة سائقي السيّارات كبيرة، وكثيرون يشاهدون هذه الدرّاجات تأتي من يمين السائق أو يساره أو من أي اتجاه بشكل مفاجئ، دون أي احترام لإشارة أو لأفضلية مرور أو لاتجاه سير، بينما يُرغم المارّة والسائقون على الحذر الدائم لتفادي الاصطدامات. لسان حال أبناء المدينة وزوّارها يقول: «نحن نعيش على أعصابنا، لا أحد ممّن يقود هذه الدراجات التي تنتشر بكثافة يلتزم بالقانون».



لوضع خطة عاجلة

يطالب أبناء طرابلس وتجّارها وزوّارها القوى الأمنية وبلدية طرابلس واتحادها، بخطة شاملة وعاجلة، تشمل تشديد الرقابة وفرض القانون، وتوعية السائقين بضرورة الالتزام بمعايير السلامة، مع ضرورة تدخل اتحاد بلديات الفيحاء والبلدية لوضع حلول فعّالة لتنظيم الحركة وضبط الشوارع، ومنع هذه الدرّاجات لا سيّما المخالفة منها لكلّ شروط القانون، لأنه مع استمرار هذا الانفلات، فإن مدينة طرابلس وجوارها وأهلها وزوّارها هم من يدفعون الثمن الباهظ من حياتهم وأوقاتهم ويوميّاتهم.