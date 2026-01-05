living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 كانون الثاني 2026

النهار:لبنان يترقّب ترددات الحدث الفنزويلي بـ"حياد" اجتماعات الأسبوع تحسم "توصيف" جنوب الليطاني






  الأخبار: قانون توزيع الخسائر إنقاذ للبنان أم للقطاع المالي؟
  تهديد أميركي للبنان: إبتعدوا عن الحرب مع إيرا... تسلموا
  أميركا اللاتينية: لا راية بيضاء





 البناء: ترامب يخطف مادورو ويعلق عند بوابات فنزويلا… وكيفية السيطرة على النفط | فشل أميركي في تظهير مساندة من القيادة والمعارضة والجيش والشعب في فنزويلا | السعودية تحسم حرب حضرموت والصراع مع الإمارات ينتقل إلى مصير الجنوب





  اللواء: نتنياهو يتجاوز لبنان في اجتماع الحكومة.. وينتظر الوعود الأميركية
بعثة أوروبية لتدريب القوى الأمنية والجيش يتحرَّك ضد خرق إسرائيل في ميس الجبل بعد سقوط شهيدين




 

  الجمهورية: أسبوع حافل بالملفات الدسمة
  ترامب يزج الولايات المتحدة بمخاطر جديدة في فننزويلا






  المدن: بانتظار الزلزال المقبل: إيران تترقب لبنان يتهيّب سوريا تفاوض





  الديار: منطق القوة يسود والعالم يدخل مرحلة تفكك الشرعية الدولية
أسبوع مفصلي للبنان.. اجتماعان للحكومة والميكانيزم
مساع ديبلوماسية لتفادي جولة تصعيد اسرائيلية






 l'orient le jour: Ce que veut dire le coup de force américain au Venezuela pour le Moyen-Orient






 عناوين بعض الصحف العربية



   الأنباء الكويتية: «الثنائي» يتهيّب «لحظة الحقيقة الإقليمية» .. ومصدر وزاري: «السلاح» مقابل الاستثمار




   الشرق الأوسط السعودية: ترمب: نحتاج لسيطرة كاملة على نفط فنزويلا وسنضرب إيران إذا قتل متظاهرون
