عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار:لبنان يترقّب ترددات الحدث الفنزويلي بـ"حياد" اجتماعات الأسبوع تحسم "توصيف" جنوب الليطانيالأخبار: قانون توزيع الخسائر إنقاذ للبنان أم للقطاع المالي؟تهديد أميركي للبنان: إبتعدوا عن الحرب مع إيرا... تسلمواأميركا اللاتينية: لا راية بيضاءالبناء: ترامب يخطف مادورو ويعلق عند بوابات فنزويلا… وكيفية السيطرة على النفط | فشل أميركي في تظهير مساندة من القيادة والمعارضة والجيش والشعب في فنزويلا | السعودية تحسم حرب حضرموت والصراع مع الإمارات ينتقل إلى مصير الجنوباللواء: نتنياهو يتجاوز لبنان في اجتماع الحكومة.. وينتظر الوعود الأميركيةبعثة أوروبية لتدريب القوى الأمنية والجيش يتحرَّك ضد خرق إسرائيل في ميس الجبل بعد سقوط شهيدينالجمهورية: أسبوع حافل بالملفات الدسمةترامب يزج الولايات المتحدة بمخاطر جديدة في فننزويلاالمدن: بانتظار الزلزال المقبل: إيران تترقب لبنان يتهيّب سوريا تفاوضالديار: منطق القوة يسود والعالم يدخل مرحلة تفكك الشرعية الدوليةأسبوع مفصلي للبنان.. اجتماعان للحكومة والميكانيزممساع ديبلوماسية لتفادي جولة تصعيد اسرائيليةl'orient le jour: Ce que veut dire le coup de force américain au Venezuela pour le Moyen-Orientالأنباء الكويتية: «الثنائي» يتهيّب «لحظة الحقيقة الإقليمية» .. ومصدر وزاري: «السلاح» مقابل الاستثمارالشرق الأوسط السعودية: ترمب: نحتاج لسيطرة كاملة على نفط فنزويلا وسنضرب إيران إذا قتل متظاهرون