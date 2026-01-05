عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 كانون الثاني 2026

A+
A-
النهار:لبنان يترقّب ترددات الحدث الفنزويلي بـ"حياد" اجتماعات الأسبوع تحسم "توصيف" جنوب الليطاني
الأخبار: قانون توزيع الخسائر إنقاذ للبنان أم للقطاع المالي؟
تهديد أميركي للبنان: إبتعدوا عن الحرب مع إيرا... تسلموا
أميركا اللاتينية: لا راية بيضاء
البناء: ترامب يخطف مادورو ويعلق عند بوابات فنزويلا… وكيفية السيطرة على النفط | فشل أميركي في تظهير مساندة من القيادة والمعارضة والجيش والشعب في فنزويلا | السعودية تحسم حرب حضرموت والصراع مع الإمارات ينتقل إلى مصير الجنوب
اللواء: نتنياهو يتجاوز لبنان في اجتماع الحكومة.. وينتظر الوعود الأميركية
بعثة أوروبية لتدريب القوى الأمنية والجيش يتحرَّك ضد خرق إسرائيل في ميس الجبل بعد سقوط شهيدين
الجمهورية: أسبوع حافل بالملفات الدسمة
ترامب يزج الولايات المتحدة بمخاطر جديدة في فننزويلا
المدن: بانتظار الزلزال المقبل: إيران تترقب لبنان يتهيّب سوريا تفاوض
الديار: منطق القوة يسود والعالم يدخل مرحلة تفكك الشرعية الدولية
أسبوع مفصلي للبنان.. اجتماعان للحكومة والميكانيزم
مساع ديبلوماسية لتفادي جولة تصعيد اسرائيلية
l'orient le jour: Ce que veut dire le coup de force américain au Venezuela pour le Moyen-Orient
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: «الثنائي» يتهيّب «لحظة الحقيقة الإقليمية» .. ومصدر وزاري: «السلاح» مقابل الاستثمار
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: نحتاج لسيطرة كاملة على نفط فنزويلا وسنضرب إيران إذا قتل متظاهرون