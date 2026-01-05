living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب سامر التوم لـ «الأنباء»: الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان وسورية ليست منزلة

5
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الأنباء الكويتية: بيروت - زينة طبارة-

قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب د.سامر التوم في حديث إلى «الأنباء»: «لا أزمة فعلية بين لبنان وجارته سورية بل ملفات شائكة انما غير معقدة، ولابد من معالجتها انطلاقا من مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وأبرزها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والنزوح السوري، واللبنانيين المخفيين قسرا على يد النظام السابق، وضبط الحدود من الجهتين».

وأضاف: «موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية هو الأكثر تشعبا وحساسية مقارنة مع غيره من الملفات العالقة، ومقاربته تتطلب الكثير من الدقة لانطوائه على عدد من الاعتبارات الأمنية وأخطرها الاعتداء على الجيش اللبناني وتهديد الأمن القومي للدولة اللبنانية، خصوصا ان اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية ليسوا بوارد الدوس على دماء شهداء الجيش وطي هذا الملف على قاعدة عفا الله عما مضى».

وتابع: «أما في موضوع النزوح السوري بمرحلتيه الأولى خلال حكم الأسد والثانية بعد استلام الرئيس الحالي أحمد الشرع زمام السلطة والقيادة، فعلى الدولتين اللبنانية والسورية التوافق على صيغة واضحة تسرع وتيرة عودتهم إلى ديارهم، خصوصا ان هذا الملف يحمل الخزينة اللبنانية والاقتصاد اللبناني وكل من قطاع الطاقة والمياه والتربية والصحة والبيئة ما لا قدرة لهم على تحمله، ناهيك عن استنزافه البنية التحتية التي باتت في الأساس قاب قوسين من خروجها عن الخدمة».

ومضى طبيب القلب ابن بلدة القاع الحدودية التي تفصلها عن الأراضي السورية ساقية مياه لا يتجاوز عرضها المتر الواحد، قائلا: «ليس سرا ان الغالبية العظمى من النازحين السوريين دخلت الأراضي اللبنانية بشكل عشوائي وعبر التسلل ليلا ونهارا من المعابر غير الشرعية، وبالتالي لا أحد يستطيع ان ينفي أو يؤكد وجود ضباط سوريين في لبنان تابعين للنظام السابق. من هنا ضرورة انتظار ما ستتوصل إليه وتوثقه في هذا المقام كل من مخابرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة ليبنى عليه المقتضى المطلوب، ناهيك عن ضرورة ضبط الحدود من الجهتين، أولا لوقف التسلل البشري باتجاه لبنان، وثانيا لمنع تهريب الأسلحة، وثالثا لوقف تهريب المنتوجات الزراعية من سورية والذي يتسبب مباشرة بكساد وتلف المنتوجات الزراعية في لبنان، الأمر الذي يتطلب متابعة يومية من قبل الحكومتين اللبنانية والسورية بما يؤمن الحماية المطلوبة للمنتوجات الزراعية في كلتا الدولتين».

وقال استطرادا: «نحن نريد أفضل وأطيب العلاقات بين لبنان وسورية من خلال دور المؤسسات الدستورية وعبر القنوات الديبلوماسية، وعلى قاعدة احترام كل من البلدين سيادة الآخر وقوانينه المرعية الإجراء، اذ لا مصلحة لأي منهما في اندلاع أزمات وخلافات وتوترات تكسر مبدأ حسن الجوار بين دولتين تشوبهما ارتباطات تاريخية على المستويين الاجتماعي والعائلي، كالمصاهرة على سبيل المثال لا الحصر».

وردا على سؤال ختم التوم بالقول: «الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان وسورية ليست منزلة وهي بالتالي قابلة إما للإلغاء وإما لإدخال تعديلات جذرية عليها، خصوصا ان المتغيرات الجيوسياسية التي حلت على المنطقة وعلى عدد من الدول الغربية وآخرها فنزويلا، تفرض إعادة قراءتها (المعاهدات) بما يضمن مصلحة الدولتين، شرط ان تتوافر النية الحسنة والصادقة خصوصا لجهة احترام كل منهما سيادة جارتها».
الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout