living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به أو تخطط له "إسرائيل". أسبوع حاسم: " الحزب" يتخذ احتياطات.. !

4
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أسبوعٌ مفصليٌ للبنان حكوميا وعسكريا وانتخابيًا مع عودةِ الحراك السياسي في لبنان من اجتماعِ لجنةِ الميكانيزم إلى جلسة مجلس الوزراء الحاسمة في موضوع خطة الجيش والمرحلة الثانية مرورا بالمهل المرتبطة بالملف الانتخابي وتعديلات قانون الفجوة المالية.

على مستوى الحكومة يفترض أن تشهد جلسة الخميس على مقررات حاسمة عسكريا خاصة وأنه خلال قمة ترامب نتنيناهو الأسبوع الماضي كان ترامب واضحا بقوله أنه ينتظر ما ستقوم به الحكومة اللبنانية وسط إصرار اسرائيليٍ- أميركي على تسليم كل السلاح من الباليستي مرورا بالمسيرات ووصولا الى الأسلحة الخفيفة وهو معطى يرتبط مباشرة بمؤتمر دعم الجيش الذي لا يزال حتى اللحظة رهينةَ الشروط أعلاه ومن دون تحديد مكانه أو زمانه.

وربطا بتأجيل زيارات الموفدين الدوليين الى لبنان، قالت مصادر سياسية للجديد إن اجتماع الميكانيزم يوم الاربعاء عسكريٌ بامتياز فمع غياب الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس والموفد الفرنسي جان إيف لودريان بات محسوما أن كلا من السفير الأميركي الحالي ميشال عيسى ورئيس اللجنة السفير السابق سيمون كرم ومعهم الموفد المدني الاسرائيلي لن يشاركوا في اجتماع اللجنة. وفي وقت تتحدث فيه مصادر دبلوماسية عن أن هدف الاجتماع هو ترتيب الألية الأمنية في جنوب الليطاني، فإنها تتخوف في الوقت نفسه من أن يكون لبنان مقبلا على تصعيد إسرائيلي وترجمةٍ لتهديداتِ الأسابيعِ الماضية وإن كنا لا نتحدث عن حرب مفتوحة إلا انه لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به أو تخطط له إسرائيل. وقد علمت الجديد أن عددا من المعنيين في حزب الله اتخذوا إجراءات احتياطية في الايام الماضية تحسبا لأي طارئ.

 على خط آخر يصل الى بيروت يوم الاثنين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا في زيارة يتابع فيها مهام اليونيفيل ويلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين وفي المعلومات انه بعد مغادرة الكتيبة التركية البحرية والكتيبة اليونانية من قوات الطوارىء تغادر يوم الاثنين البحرية الأندونسية من مرفأ بيروت في إطار استكمال التحضيرات لإنهاء مهام اليونيفيل نهاية عام 2026.
Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout