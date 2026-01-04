living cost indicators
حادثة مأساوية في أعالي " فاريا "!

4
JANUARY
2026
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، تبلّغت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني عن فقدان شاب سوري الجنسية كان برفقة عشرة من رفاقه في أعالي فاريا، حيث توجّه منفردًا إلى محلة الصليب لالتقاط صور، وفُقد الاتصال به، ما دفع رفاقه إلى الاتصال بالقوى الأمنية والدفاع المدني لطلب المساعدة.
وبعد تمشيط تلك البقعة الجغرافية، عثر عناصر الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني المنتشرة عملانيًا، على الشاب، وهو في العقد الثاني من العمر، حيث تبيّن أنّه هوى عن شير مرتفع، ما أدى إلى تعرّضه لكسور بالغة أفضت إلى مفارقته الحياة.
وقد جرى نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة."


