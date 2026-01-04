جديد ال ٣ شقيقات المفقودات!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صور الفتيات الثلاث المفقودات القاصرات: آية محمّد المصري (مواليد عام 2011، فلسطينية) فاطمة محمّد المصري (مواليد عام 2012، فلسطينية) مريم محمّد المصري (مواليد عام 2016، فلسطينية) اللواتي خرجن صباح تاريخ 3-1-2026 من منزلهنّ الكائن في محلّة الأوزاعي إلى جهة مجهولة.ولغاية تاريخه لم يعدن. لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهنّ أو لديهم أيّ معلومات عنهنّ أو عن مكانهنّ، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 450897 – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.