خاص - وزير يُحذّر: البلد على فوّهة انفجار!

يصِف وزير بارز الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في لبنان بـ"الخطير".. واقع يحوي أزمات مستفحلة لا علاج لها، مشكلة اقتصادية مزمنة ومعضلة إيواء النازحين في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية جراء الحرب، وتأخير إعادة الاعمار، الى جانب أزمة الكهرباء وملفات معيشية بلا حلول، واستمرار الإعتداءات الإسرائيلية وعودة شبح الحرب الواسعة، وخلاف كبير حول ملف الانتخابات النيابية، وأزمة النزوح السوري ومشكلة أمنية مستجدة مع سوريا حول وجود ضباط سوريين من النظام السابق في لبنان يخططون لتحركات عسكرية ضد حكومة دمشق. ويعتقد الوزير أن هذا الثقل أكبر من طاقة الحكومة على حمله، ما يضع البلد على فوهة انفجار في أية لحظة.