بالجرم المشهود... ترويج المخدّرات في محلّة نهر الموت!

4
JANUARY
2026
صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات #قوى_الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورّطين بها، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام شخص مجهول الهوية على متن سيّارة بترويج المخدّرات في منطقة نهر الموت.

على الأثر، نفّذت قوّة من المجموعة المذكورة بتاريخ 26-12-2025 كمينًا محكمًا أدّى إلى ضبط السيّارة وإلقاء القبض على المدعو:

ع. أ. (مواليد عام 1985، لبناني)
أثناء قيامه بترويج المخدّرات بالجرم المشهود في محلّة نهر الموت.

وقد ضُبط بحوزته حوالى /82/ ظرفًا من مادّة الكوكايين، وسبعة أكياس تحتوي على حبوب مخدّرة وحشيشة كيف، جميعها معدّة للترويج، إضافةً إلى مبالغ مالية.

أُودِع الموقوف مع المضبوطات المرجع المعنيّ، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
{{article.title}}
