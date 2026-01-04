منير يونس: دولة يعرضونها للبيع... فمن يشتري؟!

A + A -

سأل الصحافي الإقتصادي منير يونس: ‏ما هذا الحقد على الدولة؟وقال: ‏مصارفٌ تُلقي بالفاتورة على الخزينة كي تُسدِّد الودائع، ومصرفُ لبنان يُبارك هذا المنطق كليًّا أو جزئيًّا. ومودعون يطالبون بالمثل، ومعهم عددٌ غير قليل من السياسيين: “لتدفع الدولة القسم الأكبر من خسائر الودائع”.‏وأضاف يونس: لكن من أين للدولة بعشرات المليارات لتعويض الودائع، وبعشراتٍ أخرى لسداد ديونٍ قديمة وجديدة؟ ومن أين لها بملياراتٍ في موازناتٍ سنوية للإنفاق الاجتماعي والاستثماري، فضلًا عن إعادة الإعمار؟‏الجوابان اثنان لا ثالث لهما:‏إمّا مزيدٌ من الضرائب والرسوم… وإمّا بيعُ الذهب والأصول العامة.‏وأوضح: في الأولى، تُنتَزع الموارد من جيوب الناس، فتزداد الأعباء على من لا يحتمل أصلًا—وخاصةً الفقراء.وفي الثانية، نحن أمام “تصفية” بكل معنى الكلمة: تصفيةُ ما تبقّى من موارد الدولة، كما تُصفّى البلاد بالهجرة والبطالة.‏وختم: الخلاصة: دولةٌ معروضةٌ للبيع… فمن يشتري؟‏أما تصفيةُ المجتمع، فهي جاريةٌ على قدمٍ وساق.