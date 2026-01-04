عناوين الصحف ليوم الأحد 4 كانون الثاني 2026

A+
النهار: الحدث المذهل في فنزويلا يحجب الاستحقاقات... حذر شديد في انتظار اجتماعين لبناني وإسرائيلي
عملية أميركية خاطفة في فنزويلا تقلب المشهد الإقليمي وتضع لبنان أمام استحقاقات دقيقة
الديار: أسبوع مفصلي للبنان <عسكرياً وأمنياً>
قاسم: لتسليح الجيش وإجراء الإنتخابات بموعدها
هل تزجّ بيروت مُجدّداً في الصراع السوري؟
الأنباء الكويتية: مصادر أمنية لـ«الأنباء»: جهد تراكمي وأي انتكاسة تؤثر على الخطط
تبدل في مشهد لبناني تقليدي.. هل هيبة الدولة هي السبب؟
الشرق الأوسط السعودية: مادورو يصل إلى نيويورك... وتوقعات بمثوله أمام المحكمة مساء الاثنين
المدن: من فنزويلا: رسائل ترامب إلى إيران وحزب الله والعالم