الشرق الأوسط السعودية: إجراءات لبنانية لطمأنة سوريا

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: محمد شقير-



اتخذ لبنان إجراءات لمنع فلول النظام السوري السابق من استخدام أراضيه لتهديد أمن سوريا واستقرارها، إذ باشرت السلطات الأمنية اللبنانية حملة واسعة للتحقق من وجود قيادات من نظام بشار الأسد، كما أفادت مصادر أمنية لبنانية «الشرق الأوسط»، مؤكدة أن الإجراءات لم تخلص إلى أي توقيفات.

وتتم معالجة الملف بمواكبة مباشرة من نائب رئيس الحكومة طارق متري، الموكل إليه ملف العلاقات اللبنانية - السورية.



وأكد مصدر وزاري أن تعليمات مشددة أُعطيت للأجهزة الأمنية بمنع السماح لفلول النظام السابق باستهداف أمن سوريا واستقرارها من داخل الأراضي اللبنانية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من التعافي، عنوانها التعاون، وتنقيتها من الشوائب السابقة.