اعتقالان باليوم نفسه.. من اعتقلت أميركا في مثل هذا اليوم عام 1990؟

A + A -

في 3 كانون الثاني 1990، اعتقلت القوات الأميركية، في عهد الرئيس جورج بوش الأب، رئيس بنما مانويل نورييغا. وبعد 36 سنة تمامًا، وفي 3 كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية مباغتة.هذا التزامن الزمني يطرح تساؤلات عمّا إذا كان اختيار التاريخ مجرد صدفة، أم أنه يحمل رمزية مقصودة تريد واشنطن من خلالها توجيه رسائل واضحة لكل من يحاول الخروج عن خطّها السياسي. في 20 كانون الأول 1989، أصدر الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب قرارًا بغزو بنما، حيث نشرت الولايات المتحدة أكثر من 26 ألف جندي ضمن عملية عسكرية حملت اسم “القضية العادلة”، وانتهت بإطاحة رئيس البلاد مانويل نورييغا.وكان نورييغا قد حظي سابقًا بدعم أميركي، غير أنّ العلاقات بين الطرفين توترت خلال ثمانينيات القرن الماضي، مع تصاعد الاتهامات الأميركية له بالفساد السياسي، وغسل الأموال، وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فضلًا عن العجز عن ضمان الأمن حول قناة بنما.وخلال العملية العسكرية، أُوقف نورييغا ونُقل إلى الولايات المتحدة، حيث حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن 40 عامًا. وفي عام 2010، نُقل إلى فرنسا وصدر بحقه حكم بالسجن بتهم غسل الأموال والفساد والاختلاس، قبل أن تسلّمه باريس إلى بنما عام 2011، حيث أمضى ثلاثة أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا لمسؤوليته عن اختفاء معارضين. بعد أشهر من ضغوط سياسية وعسكرية مكثفة، أعلنت واشنطن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، متهمة إياه بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدرات. في المقابل، نفى مادورو هذه الاتهامات، واعتبرها محاولة أميركية لإطاحته بهدف السيطرة على احتياطات النفط الفنزويلية، الأكبر في العالم.وبحسب مراسل الجزيرة، نُفذت عملية الاعتقال بسرعة كبيرة، بعد ساعات قليلة فقط من بدء الضربات الجوية التي استهدفت العاصمة كراكاس ومنشآت حيوية أخرى. وأشار المراسل إلى أن ما جرى في فنزويلا يعيد إلى الأذهان سيناريو الإطاحة بالرئيس البنمي نورييغا، مع اختلاف في مسار الأحداث.ففي الحالة البنمية، حاولت القوات الأميركية اعتقال نورييغا، إلا أنه لجأ إلى سفارة الفاتيكان بعد 13 يومًا من القتال، قبل أن يُسلَّم ويُنقل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته. ويبدو أن واشنطن أعادت استخدام التهم نفسها التي برّرت بها الإطاحة بنظام نورييغا، وطبقتها بحذافيرها على مادورو، مع اختيار التاريخ نفسه لاعتقال رئيسي بلدين اعتبرتهما مصدر إزعاج لها.