بعد خبر رحيله بظروف غامضة.. اليكم سبب وفاة عالم الذرة اللبناني في فرنسا!

أكد الوكيل القانوني لعائلة أيوب، المحامي أشرف الموسوي، أن وفاة ابنهم العالم الدكتور محمد أيوب طبيعية من جراء معانته من مرض مزمن أدى إلى اصابته بنوبة قلبية حادة أودت بحياته.

وأضاف الموسوي أن كل ما يُتداول من معلومات أخرى حول سبب الوفاة غير صحيح، مشدداً على مصداقية المعلومات الرسمية التي أعلنتها العائلة.

يشار الى ان الراحل كان يعمل في منظمة الصحة العالمية وأفاد بأن العائلة تستقبل التعازي في منزلها في رياق، وأن الإجراءات جارية لنقل جثمان الفقيد إلى لبنان لدفنه في مسقط رأسه.

وكان قد عثر على عالم الذرة اللبناني محمد علي مخيبر أيوب متوفياً داخل غرفته في فرنسا.

