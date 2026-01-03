living cost indicators
بلديات عكارية حدودية تنفي وجود أشخاص منتمين إلى أي تنظيم عسكري أو يحضّرون لأعمال أمنية أو عسكرية

3
JANUARY
2026
تماشياً مع البيان الصادر عن اتحاد بلديات سهل عكّار يوم أمس، يهمّ بلديات تلبيرة، الحيصة، المسعودية، ضهر القنبر، وتلعباس الشرقي أن توضح للرأي العام ما يلي:

إنه وبالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية، قام الجيش اللبناني مشكوراً اليوم بتنفيذ حملات دهم وتفتيش شاملة طالت جميع مخيمات النازحين السوريين في البلدات المذكورة، حيث شملت هذه الإجراءات كل الخيم ومساكن النازحين دون أي استثناء.

وقد أظهرت نتائج هذه التفتيشات أنه لم يتبيّن وجود أي أشخاص منتمين إلى أي تنظيم عسكري أو يحضّرون لأعمال أمنية أو عسكرية، الأمر الذي ينفي بشكل قاطع ما ورد في التقرير الذي بثّته قناة الجزيرة حول هذا الموضوع.

كما تؤكد البلديات المذكورة أن هذه البلدات استضافت منذ عام 2011 ولا تزال تستضيف آلاف النازحين السوريين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو السياسية، ولا يزالون حتى اليوم مقيمين فيها، وهم شهود أحياء على ثقة هذه البلدات بخيار العيش الواحد، وعلى حرصها الدائم على السلم الأهلي.

وتشير البلديات إلى أنها تنظر إلى النازحين المقيمين فيها كشهود يمكن للدولة اللبنانية الاعتماد عليهم عند الحاجة، في حال ظهور أي مظهر مخلّ بالأمن، تأكيداً على الشراكة في حفظ الاستقرار، وعلى أن يكون الجميع دعاة للوحدة والعيش المشترك.

وتؤكد البلديات مجدداً أنها كانت وستبقى تحت سقف القانون اللبناني، وملتزمة بالكامل بخيارات الدولة اللبنانية، وتقف دائماً خلف القوى الأمنية والمؤسسات الشرعية في حفظ الأمن والاستقرار.

كما تشدد هذه البلديات على أنها لم تكن يوماً، ولن تكون، مصدر تهديد لأي دولة، وبشكل خاص سوريا الشقيقة، وأنها حريصة على السلم الأهلي وعلى أمن المنطقة وأهلها.

صدر عن

بلديات تلبيرة الحيصة المسعودية ضهر القنبر تلعباس الشرقي

سهل عكار - ٣/١/٢٠٢٦

https://otv.com.lb/news/116170

