ماذا حصل في اللقاء الأخير بين بري وسلام..؟!

أفادت معلومات “الديار” بأن اللقاء الأخير بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام شهد تباينا واسعا حول مشروع قانون الفجوة المالية واعادة الودائع، وفهم سلام خلال الاجتماع استحالة اقراره في المجلس النيابي بصيغته الحالية، نتيجة معارضة الكتل الكبيرة للمشروع حتى المشاركة في الحكومة، ولا يجوز رمي المشكلة على المجلس النيابي، وتحميله مسؤولية عدم اقرار مشروع الفجوة المالية.

علما، أن نقاط الخلاف بين الرئيسين بري وسلام ليست محصورة بموضوع الفجوة المالية فقط، والبرودة تحكم العلاقة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، بعكس العلاقات السائدة بين الرئيسين جوزاف عون وبري، الذي كشف لبعض الزوار “أن علاقته مع الرئيس عون هي أفضل من علاقاته مع كل رؤساء الجمهورية السابقين”.