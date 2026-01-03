living cost indicators
الحزب يحذّر..!

3
JANUARY
2026
أكدت مصادر مقربة من حزب الله على كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بأنّ “تسليم السلاح انتحار، لانه مشروع إسرائيلي- اميركي، حتى لو سُمّي رسمياً بحصرية السلاح”، وقالت:” لا يمكن حتى البحث في المرحلة الثانية بحسب ما تطالب “إسرائيل”، لانها لم تنفذ الشروط بدءاً بالانسحاب من المواقع الخمسة التي تحتلها في الجنوب، وإنهاء ملف الأسرى اللبنانيين، ووقف العدوان اليومي على اهلنا في الجنوب”، ورأت انّ على الدول “الضغط المتواصل على العدو كما تضغط على لبنان، لانّ المجتمع الدولي ينظر بعين واحدة”.

وسألت المصادر عينها عبر “الديار”:” أين الضمانات بعدم تكرار الاعتداءات في حال سلّم الحزب سلاحه؟ ونقلت إستياء حزب الله من موقف رئيس الحكومة، الذي وصفته بالتنازل المجاني.

