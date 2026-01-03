عناوين الصحف ليوم السبت 3 كانون الثاني 2026

A+
A-
أولوية المرحلة الثانية لغزة على السلاح… وضغط في لبنان… وتصعيد في إيران | معارك يمنية عنيفة في حضرموت.. والجنوبي يعلن سياق الانفصال وقصف سعودي | ضغط أميركي وحكومي على تقرير الجيش الخميس حول نهاية المرحلة الأولى
اللواء
عدوان إسرائيلي متجدِّد عشية جلسة الكابينت لمناقشة عملية عسكرية في لبنان
سلام يُطلق ورشة إعادة الإعمار مؤكِّداً على حصر السلاح.. «واليونيفيل» تتَّهم جيش الاحتلال بإستهداف جنودها في العرقوب
الديار
إسرائيل تصعّد غاراتها… وتستعدّ لعمليّات عسكريّة محدودة
بداية توجّه تركي ــ عربي إيجابي نحو حزب الله
موجة إضرابات عمّالية شاملة…والبداية مُنتصف كانون الثاني
الراي الكويتية
لبنان.. «اليونيفيل» تعلن تعرّض دوريتين لها لنيران إسرائيلية