عناوين الصحف ليوم السبت 3 كانون الثاني 2026

A + A -

أولوية المرحلة الثانية لغزة على السلاح… وضغط في لبنان… وتصعيد في إيران | معارك يمنية عنيفة في حضرموت.. والجنوبي يعلن سياق الانفصال وقصف سعودي | ضغط أميركي وحكومي على تقرير الجيش الخميس حول نهاية المرحلة الأولىعدوان إسرائيلي متجدِّد عشية جلسة الكابينت لمناقشة عملية عسكرية في لبنانسلام يُطلق ورشة إعادة الإعمار مؤكِّداً على حصر السلاح.. «واليونيفيل» تتَّهم جيش الاحتلال بإستهداف جنودها في العرقوبإسرائيل تصعّد غاراتها… وتستعدّ لعمليّات عسكريّة محدودةبداية توجّه تركي ــ عربي إيجابي نحو حزب اللهموجة إضرابات عمّالية شاملة…والبداية مُنتصف كانون الثانيلبنان.. «اليونيفيل» تعلن تعرّض دوريتين لها لنيران إسرائيلية