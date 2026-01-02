المقداد: المقاومة هي التي حمت لبنان ,لن نسمح لأحد بأن يجرنا إلى فتنة داخلية

A + A -

أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ​علي المقداد​، إلى أن "المقاومة هي التي حمت لبنان منذ العام 1982، وهي التي ستبقى تحميه بفضل دماء شهدائها وتضحياتها".وقال خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامة لـ"​حزب الله​" في بلدة الطيبة البقاعية: "لم تقدم المقاومة آلاف الشهداء والجرحى والأسرى لكي تركع للعدو الإسرائيلي، وإنما قدمت كل هذه التضحيات من أجل ان يبقى لبنان حرا، سياديًّا ومستقلا".وتابع: "طبقت المقاومة ما التزم به لبنان، وفي المقابل العدو الإسرائيلي لم يطبق اي بند من القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدوانية، بل يواصل يومياً خرق السيادة واستهداف الأراضي اللبنانية".وشدد على "أننا لن نسمح لأحد يأن يجرنا إلى فتنة داخلية".علي المقدادحزب اللهسياسة