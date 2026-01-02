شو الوضع؟ إسرائيل تفتتح السنة الجديدة بالتصعيد والمزيد من التهويل النفسي... تداعيات فضيحة "أبو عمر" مستمرة!

A + A -

في وقت استفادَ اللبنانيون من عددٍ قليل من الأيام الهادئة عشية رأس السنة، أصرّت إسرائيل على مواصلة اعتداءاتها، لتؤكد مرة جديدة أنها صاحبة قرار الحرب وأنها هي من تقرر توقيتها. وتتمثل خطورة الغارات المكثفة اليوم الجمعة، في أنها تأتي بعد لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة، ما يخدم الهدف الإسرائيلي بالإيحاء أن يدها طليقة في لبنان.فقد شنّت الطائرات الإسرائيلية في اليوم الثاني من سنة ٢٠٢٦، غارات مكثفة على منطقة "تبنا" في الزهراني وصولاً إلى مرتفعات الريحان في جزين وتومات نيحا، في وقت تواصل التحليق المنخفض للطيران الحربي في مناطق أخرى وأبرزها البقاعهذه الغارات ترافقت مع الاستمرار في ضخ المزيد من الأخبار عن حشود إسرائيلية وعن استعدادات الحرب، وبالتوازي أعلن عن تفعيل القبة الحديدية لتعلن السلطات الإسرائيلية لاحقاً أن السبب ناتج عن إنذار خاطئ.وفي المقابل، ستكون كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم غداً السبت في ذكرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وبطبيعة الحال ستحضر مسألة الإعتداءات الإسرائيلية والتعاطي معها، في الخطاب.داخلياً، تستمر تداعيات فضيحة "أبو عمر" فصولاً. فقد تم الإستماع إلى "أبو عمر" نفسه من قبل النائب العام التمييزي جمال الحجار، وفي وقت من المتوقع استدعاء عدد من الشخصيات الواردة أسماؤها في الإفادات.وفي المواقف روت النائبة السابقة بهية الحريري ماذا حصل معها، وأوضحت في بيان لها "أنه خلال تقبل التعازي مع العائلة بوفاة زوجها، ابلغها الرئيس فؤاد السنيورة بأن شخصا يدعى «الأمير أبو عمر» يرغب في الاتصال هاتفيا لتقديم واجب العزاء. وبالفعل، تلقت الحريري اتصالًا من المدعو أبو عمر عبر هاتف الرئيس فؤاد السنيورة.وأضافت الحريري: انطلاقا من معرفتي بالمملكة العربية السعودية، وبأنها تعتمد القنوات الرسمية ولا تتعاطى عبر اي مسارات غير رسمية، قمت بإبلاغ سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، السيد وليد البخاري، بالاسم ومضمون الاتصال، فنفى وجود شخص بهذا الإسم".ومن جهته نفى النائب حسن مراد أي علاقة له بالمدعو "أبو عمر".