living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التحقيقات مستمرة...اليكم مصير الشاب الذي رقص عاريا في أحد مطاعم بيروت ليلة رأس السنة

2
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام شخص بالرقص عاريًا داخل أحد مطاعم مدينة بيروت، وذلك خلال حفلة رأس السنة، حيث جرى توثيق الحادثة بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الأثر، تمت مراجعة القضاء المختص، وانتقلت دوريّة من المكتب إلى المطعم المذكور، حيث أجرت كشفًا عليه، كما جرى استدعاء صاحب المطعم ومدير الصالة.

وبتاريخ 2-1-2026، حضر كلّ من صاحب المطعم ومدير الصالة إلى مركز المكتب، وبالتحقيق معهما أفادا بأنه تبيّن لهما ان الشخص الظاهر في مقطع الفيديو هو شاب متحوّل جنسيًا، وقد أقدم على الرقص بهذه الطريقة المخلّة بالآداب العامة لمدّة تقارب خمسين ثانية، قبل أن تبادر إدارة المطعم إلى منعه من الاستمرار، وتغطيته، وطلب مغادرته المكان.
كما أبديا رغبتهما باتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقّه بجرم الإخلال بالآداب العامة والتسبّب بالضرر وتشويه سمعة المطعم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجراها المكتب، توصّل إلى أنّه يُدعى:
ر. د. (مواليد عام 1989، لبناني).
وحصل المكتب ايضًا على مقطع فيديو آخر له متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يقوم بأعمال مماثلة خلال حفلة خاصة أخرى.

وبعد مراجعة القضاء المختص، جرى استدعاء الأخير. وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على القيام بأعمال مخلّة بالآداب العامة من تلقاء نفسه، دون طلب أو تحريض من أحد، مبرّرًا ذلك بدوافع نفسيّة. كما أكّد عدم تعاطيه أيّ مواد مخدّرة، وقد جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

وتُرك صاحب المطعم ومدير الصالة أحرارًا، فيما تمّ توقيف (ر. د.) رهن التحقيق، عملًا بإشارة القضاء المختص.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout