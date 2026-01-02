التحقيقات مستمرة...اليكم مصير الشاب الذي رقص عاريا في أحد مطاعم بيروت ليلة رأس السنة

A + A -

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام شخص بالرقص عاريًا داخل أحد مطاعم مدينة بيروت، وذلك خلال حفلة رأس السنة، حيث جرى توثيق الحادثة بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وعلى الأثر، تمت مراجعة القضاء المختص، وانتقلت دوريّة من المكتب إلى المطعم المذكور، حيث أجرت كشفًا عليه، كما جرى استدعاء صاحب المطعم ومدير الصالة.وبتاريخ 2-1-2026، حضر كلّ من صاحب المطعم ومدير الصالة إلى مركز المكتب، وبالتحقيق معهما أفادا بأنه تبيّن لهما ان الشخص الظاهر في مقطع الفيديو هو شاب متحوّل جنسيًا، وقد أقدم على الرقص بهذه الطريقة المخلّة بالآداب العامة لمدّة تقارب خمسين ثانية، قبل أن تبادر إدارة المطعم إلى منعه من الاستمرار، وتغطيته، وطلب مغادرته المكان.كما أبديا رغبتهما باتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقّه بجرم الإخلال بالآداب العامة والتسبّب بالضرر وتشويه سمعة المطعم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجراها المكتب، توصّل إلى أنّه يُدعى:ر. د. (مواليد عام 1989، لبناني).وحصل المكتب ايضًا على مقطع فيديو آخر له متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يقوم بأعمال مماثلة خلال حفلة خاصة أخرى.وبعد مراجعة القضاء المختص، جرى استدعاء الأخير. وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على القيام بأعمال مخلّة بالآداب العامة من تلقاء نفسه، دون طلب أو تحريض من أحد، مبرّرًا ذلك بدوافع نفسيّة. كما أكّد عدم تعاطيه أيّ مواد مخدّرة، وقد جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.وتُرك صاحب المطعم ومدير الصالة أحرارًا، فيما تمّ توقيف (ر. د.) رهن التحقيق، عملًا بإشارة القضاء المختص.