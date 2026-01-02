خطة لفرز النفايات من المصدر في بلدية بخعون - الضنية

A + A -

أعلنت بلدية بخعون - الضنية، في بيان، انها "بذأت بوضع خطة متكاملة لإتمام فرز النفايات من المصدر، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى تحسين الإدارة البيئية والحدّ من التلوث، وتعزيز الصحة العامة في البلدة"، موضحة ان "هذه الخطة تهدف إلى تنظيم عملية الفرز المنزلي والتجاري، وتحديد آليات الجمع والمعالجة، بالتعاون مع الجهات المختصة والفاعليات المحلية، تمهيدًا لتطبيقها بشكل تدريجي يراعي إمكانات البلدة ويضمن استدامتها".ودعت البلدية "جميع المواطنين وأصحاب المحال والمؤسسات إلى التعاون والمشاركة الإيجابية في إنجاح هذه الخطة، لما لها من أثر مباشر على نظافة البلدة وحماية البيئة والصحة العامة"، مشيرة الى انه "سيُصار إلى الإعلان لاحقًا عن التفاصيل التنفيذية، ومراحل التطبيق، والإرشادات المطلوبة من الأهالي ضمن بيانات توضيحية تصدر تباعًا عن البلدية".