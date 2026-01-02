سلسلة غارات على لبنان.. ماذا استهدف الجيش الاسرائيلي؟!

A+
A-
نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي اعتبارا من الثانية عشرة والربع من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة سهل عقماتة واطراف الريحان في منطقة جبل الريحان .
واتبعها بعدة دقائق بسلسلة غارات عنيفة مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي انصار والزرارية ملقيا عدد من الصواريخ من نوع جو -ارض .
كما تعرضت الوادي الواقعة بين بلدتي كفروة وعزة في قضاء النبطية ل3 غارات جوية معادية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة تنفيذ هجمات ضد حزب الله في جنوب لبنان.
وأضاف: استهدفنا مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان ومباني عسكرية وبنى تحتية في مناطق في جنوب لبنان.