سلسلة غارات على لبنان.. ماذا استهدف الجيش الاسرائيلي؟!

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي اعتبارا من الثانية عشرة والربع من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة سهل عقماتة واطراف الريحان في منطقة جبل الريحان .

واتبعها بعدة دقائق بسلسلة غارات عنيفة مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي انصار والزرارية ملقيا عدد من الصواريخ من نوع جو -ارض .

كما تعرضت الوادي الواقعة بين بلدتي كفروة وعزة في قضاء النبطية ل3 غارات جوية معادية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة تنفيذ هجمات ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف: استهدفنا مجمع تدريب لوحدة قوة الرضوان ومباني عسكرية وبنى تحتية في مناطق في جنوب لبنان.