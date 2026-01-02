living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عن العلاقة مع “أبو عمر”.. المكتب الإعلامي للنائب حسن مراد يوضح!

2
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب حسن مراد:

تداولت بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة اسم النائب حسن مراد، وربطته زورًا بالمدعو “أبو عمر”، الذي يخضع مع شبكته لتحقيقات لدى القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية.

يهمّ المكتب الإعلامي للنائب مراد أن ينفي نفيًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، كل ما ورد في هذا الإطار، ويؤكّد أنّه لم يحصل أي تواصل من قبل المدعو “أبو عمر” مع النائب مراد، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، كما لم يجرِ أي تواصل مع الشخصية الدينية التي تخضع حاليًا للتحقيق لدى القضاء المختص.

وإذ يأسف المكتب لزجّ اسم النائب مراد في سياق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، يدعو جميع وسائل الإعلام التي تناولت هذا الموضوع، سواء عن طريق الخطأ أو بدوافع وأهداف مبيّتة، إلى توخّي أقصى درجات الدقة والمسؤولية المهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها القضائية والرسمية المختصة. كما يهمّ المكتب التوضيح أنّ الشخصيات من الزملاء النواب والسياسيين الذين جرى التواصل معهم في هذا الملف قد مثلوا ويمثلون أمام القضاء بصفة شهود، وأنّ اسم النائب حسن مراد ليس من بين هؤلاء، ولم يكن، ولن يكون، طرفًا في هذا السياق بأي شكل من الأشكال. كما يهمّ مكتب النائب مراد أن يوضح أنّ علاقته بالمملكة العربية السعودية لم تكن يومًا سوى عبر القنوات الرسمية، أي من خلال التواصل مع سفير المملكة في بيروت السيّد وليد البخاري، وموفد المملكة إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان آل سعود

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout