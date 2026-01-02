Bassil en la conferencia sobre la energía libanesa en el extranjero: pedimos la creación de un consejo nacional para la diáspora... y la abolición de la representación y la candidatura de los expatriados en el extranjero, que es una falta nacional

A + A -

El impulsor de la iniciativa sobre la energía libanesa en el extranjero (LDE, por sus siglas en inglés), el diputado Gebran Bassil, afirmó que "nuestra visión a largo plazo incluye los siguientes puntos en relación con los expatriados:1 - Un Consejo Nacional para la Diáspora.2 - Consagrar los derechos de la diáspora en la Constitución.3 - Otorgar preferencias a la diáspora mediante legislaciones específicas.4 - Mejorar la comunicación de la diáspora con su país.5 - Lanzamiento de programas culturales para la diáspora, como escuelas de idiomas,6 - Inclusión de la diáspora en los planes de estudio,7 - Apoyo a la producción intelectual para reflejar la identidad libanesa,y no utilizar la diáspora en el discurso político con fines electorales coyunturales; todo ello forma parte del papel y la responsabilidad de los diputados de la diáspora".Bassil insistió en la conferencia sobre la diáspora celebrada bajo el lema "Por mucho que nos separe, el Líbano nos une" y en su versión resumida en que "lo más importante es que nos enfrentemos a la supresión de tres derechos de los expatriados: el voto desde el extranjero,- la representación directa- la candidatura desde el extranjero.Y afirmó: "Esto es un pecado nacional, no, es un crimen estratégico contra el Estado, la patria y la entidad del Líbano, cuya responsabilidad recae en primer lugar en la Iglesia, en segundo lugar, en las fuerzas políticas y parlamentarias que actúan en connivencia entre sí, en tercer lugar, en los libaneses que están al tanto y en cuarto lugar en los que no son conscientes de lo que están haciendo, en cuarto lugar, la Gobierno, que se muestra reacio a aplicar la ley vigente a pesar de su capacidad y de saber cómo hacerlo, y en quinto lugar, el Parlamento, en caso de que apruebe la derogación o la suspensión del capítulo relativo a los emigrantes. Seguiremos siendo la voz que defiende los derechos y los intereses de los emigrantes libaneses".Bassil insistió en que el Líbano debe seguir siendo un mensaje de libertad y diversidad en este mundo, un mensaje que proviene de su interior, pero también de Asia, África, América del Norte, América Latina, Oceanía y Europa. Dijo que el Líbano necesita coordinar sus energías para que los libaneses no estén dispersos, sino dispersos, organizados y conectados, y para que sean más fuertes. Cuando el interior se une con el exterior, se crea una patria más fuerte y más grande que la geografía, y entonces el Líbano no solo se salva, sino que se levanta, vuela y se eleva.Afirmó que no se le pide al Líbano que se alinee con un eje, sino que no se ausente, ya que no es testigo del colapso, sino compañero en el resurgimiento. Dijo: "el Líbano no se salva con ejes, sino con la libre difusión de sus individuos, pero vinculados a un Estado justo, ya que la diáspora es el laboratorio natural de una identidad libanesa abierta".Bassil dijo: "Con gran alegría les damos la bienvenida a la conferencia de la LDE después de una interrupción de seis años debido a las conocidas circunstancias del país, y les agradecemos su presencia a pesar de las difíciles condiciones".Y continuó: "La LDE, energía libanesa en el extranjero, no es solo una conferencia, sino una energía que se extiende por todo el mundo y un espacio de encuentro para los que están dispersos en torno a la idea de la libanidad (Lebanity, libanité, Libaneided), que es el vínculo de nuestra pertenencia a Líbano, y cómo convertirla en una energía positiva al servicio del Líbano. Debido a nuestra diversidad, no somos una secta, una raza o una nacionalidad, sino que nos unen los genes libaneses, por lo que: «Por muy diferentes que seamos... el Líbano nos une".Bassil afirmó: «La diáspora libanesa no es una serie de comunidades repartidas por el mundo, y es un error tratarla como un tema estacional, un cajero automático o un voto electoral. La tratamos como energía humana y fuerza estratégica. Líbano es un país de equilibrios entre sectas, pero el equilibrio interno del Líbano solo se completa con el equilibrio de su diáspora".Y añadió: Es una energía de pertenencia a nuestra libanidad, que debe estar por encima de cualquier otra pertenencia. Es energía de ciencia y cultura, experiencia y éxito, economía y dinero, reputación y confianza mundial, relaciones e influencia. La energía libanesa es la resiliencia.Y dijo: La libanidad es adaptarse a las dificultades, soportarlas y convertirlas en energía positiva. Ustedes se adaptaron en el extranjero y nosotros nos adaptamos en el interior, ustedes soportaron y nosotros soportamos, y lo que nos mantuvo con vida fue nuestra libanidad.Bassil explicó: "Cuando era ministro de Asuntos Exteriores, traté la diáspora como una cuestión nacional que requería un plan nacional situado en el centro de la política exterior, y no al margen de ella. Por lo tanto, presenté un proyecto de ley para crear un Consejo Nacional del Emigrante, elegido y representativo de todas las categorías de emigrantes, con competencias fundamentales en relación con los emigrantes. También presenté un proyecto de ley que otorgaba a los emigrantes incentivos y privilegios económicos y financieros, y otro proyecto de ley para cambiar el nombre del ministerio por el de "Ministerio de Asuntos Exteriores, Emigrantes y Cooperación Internacional".Y afirmó: "Hemos logrado aprobar la ley de recuperación de la nacionalidad y la hemos consagrado como un derecho, porque la identidad es lo más preciado que tenemos. Hemos abierto la puerta a la participación política de los expatriados mediante una decisión nacional por primera vez en la historia del Líbano.Visitamos a los libaneses en 158 países y ciudades, celebramos 16 conferencias sobre la energía de la diáspora en el Líbano y en el extranjero, activamos el papel de las embajadas y ampliamos la red de consulados, nombramos a 20 agregados económicos de entre los mejores profesionales (para eliminarlos) Nombramos a 118 cónsules honorarios y la lista era muy larga (¡pero los detuvieron!). Lanzamos la plataforma electrónica del Ministerio, e-mofa, que garantiza la comunicación directa entre los expatriados y sus embajadas para que puedan realizar sus trámites electrónicamente. Hemos completado dos fases y, lamentablemente, la última fase se ha detenido, y lo más importante, el 17 de octubre.Bassil continuó: "Lanzamos decenas de proyectos e iniciativas, entre ellos la Casa del Expatriado Libanés, LDE, Lebanon Connect, Compra libanés, Diaspora Diplomacy y Gastro Diplomacy, y fundamos cámaras de comercio y asociaciones profesionales y firmamos acuerdos económicos y comerciales.Aclaró: "Estas medidas no fueron circunstanciales ni un logro personal, sino un camino fundacional que queremos que continúe y por eso nos reunimos hoy en la conferencia de LDE en una versión especial reducida con motivo de la Navidad y el Año Nuevo número 17".Se dirigió a los expatriados diciendo: "Después de dejar el ministerio, seguí comprometido con la causa de la diáspora desde mi posición, pero se suspendió la firma de los decretos de nacionalidad por temor a la demanda, como si la recuperación o la elección de la nacionalidad libanesa por parte de los libaneses afectara a la demografía o perjudicara la identidad en lugar de preservarla.Asimismo, en 2022 se suspendió la elección de diputados que representaran a los expatriados en el extranjero, y hoy, en 2026, existe una tendencia, o más bien un acuerdo tácito, para suspender por completo los derechos de voto de los expatriados en el extranjero.Y continuó: "Por otro lado, hemos presentado una nueva ley mejorada para recuperar la nacionalidad que facilita y agiliza los trámites y evita que se suspenda su concesión.Asimismo, hemos presentado una propuesta de ley para reducir las tasas y los impuestos destinados exclusivamente a los emigrantes."También hemos elaborado una ley para crear el "Fondo para la Diáspora", que presentaremos esta semana tras consultarles. Se trata de un fondo de inversión destinado a los expatriados, que les garantiza oportunidades de inversión, les anima y les ofrece incentivos, con la participación del Estado a través de IDAL con un 20 % del capital del fondo, sin ninguna capacidad de gestión ni de bloqueo, solo como contribución para ayudar. Asimismo, estamos estudiando una ley para otorgar incentivos y privilegios especiales a los expatriados individuales".Bassil afirmó: "El derecho al voto de la diáspora es parte de la redefinición de la ciudadanía, al otorgar a la diáspora la libertad de elección. La representación directa en el extranjero es un principio aprobado por las Naciones Unidas y no puede ser descartado bajo ningún pretexto en nombre de la "realidad electoral".Añadió: "La recuperación y la elección de la nacionalidad es un puente legal con los expatriados a quienes circunstancias imperiosas les han empujado a emigrar, por lo que los queremos expatriados, no emigrantes ni inmigrantes, y esa es toda la diferencia. Se trata de derechos adquiridos y cualquier atentado contra ellos es un atentado contra la idea y la misión del Líbano".Y continuó: "la diáspora no es una caja fuerte y nos negamos a convertirla en una máquina de financiación silenciosa, es un estandarte de soberanía y libertad y un motor de la economía, y la queremos como socio de pleno derecho en la ciudadanía y la toma de decisiones, y como motor, levantamos la cabeza con ella en lugar de inclinarla ante el extranjero."Por eso estamos librando una batalla nacional y no política, para que no se atenten contra sus derechos si realmente consideramos que el Líbano tiene dos alas, dos pulmones y dos ojos.Bassil añadió: "El Líbano geográfico en el mapa tiene 10 452 km² y sigue siendo así, pero el Líbano disperso tiene fronteras en todo el mundo. El Líbano residente es débil sin el Líbano disperso, y el Líbano disperso sin derechos es energía desperdiciada".La diáspora no debe ser un elemento de apoyo, sino un socio en la lucha por proteger la existencia, y la existencia se protege con decisiones y no solo con emociones. La existencia no se preserva con transferencias, sino con producción, con inversiones en energía, tecnología, inteligencia artificial y robótica, educación y salud, y en fondos de inversión en el extranjero independientes del Estado.¿Quién de ustedes es capaz de reconstruir el Líbano?Y añadió: "Cuando era ministro de Energía, presenté un proyecto de ley para construir centrales eléctricas y que las invirtieran los expatriados".Y afirmó: Debemos proteger la pluralidad libanesa como nuestro valor universal y no solo local, y adoptar un discurso nacional libanés en el que no haya minorías ni mayorías, sino una asociación de roles, y enfrentarnos a los proyectos de disolución o aislamiento con una identidad soberana flexible e invertir en educación y salud como herramientas de existencia a largo plazo. .Concluyó diciendo: "Les doy las gracias y agradezco la energía libanesa en el extranjero y les digo "No importa la distancia que nos separe... el Líbano nos une".