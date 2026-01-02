عن موجة الانفلونزا التي تطال لبنان.. هل ما زال الوضع تحت السيطرة؟!

A + A -

طمأن النائب الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة، موضحًا أن فيروس H3N2 ليس مرضًا جديدًا، بل هو نوع من الإنفلونزا الموسمية المنتشرة منذ عشرات الأعوام، والمُدرجة ضمن برامج اللقاحات السنوية.



وأشار البزري إلى وجود موجة إنفلونزا عالمية انعكست على لبنان، لافتًا إلى أن الحفلات والتجمعات خلال فترة الأعياد ساهمت في زيادة انتشار العدوى. وأضاف أن العدد الفعلي للإصابات سيتضح خلال الأيام المقبلة بعد صدور الإحصاءات الجديدة عن مركز الترصد الوبائي.



وأكد البزري أنه لا توجد طفرات جديدة تدعو إلى القلق، مشددًا في الوقت عينه على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتقال العدوى، ولا سيما بين المرضى وكبار السن والأطفال.