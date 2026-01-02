living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عن موجة الانفلونزا التي تطال لبنان.. هل ما زال الوضع تحت السيطرة؟!

2
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

طمأن النائب الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة، موضحًا أن فيروس H3N2 ليس مرضًا جديدًا، بل هو نوع من الإنفلونزا الموسمية المنتشرة منذ عشرات الأعوام، والمُدرجة ضمن برامج اللقاحات السنوية.

وأشار البزري إلى وجود موجة إنفلونزا عالمية انعكست على لبنان، لافتًا إلى أن الحفلات والتجمعات خلال فترة الأعياد ساهمت في زيادة انتشار العدوى. وأضاف أن العدد الفعلي للإصابات سيتضح خلال الأيام المقبلة بعد صدور الإحصاءات الجديدة عن مركز الترصد الوبائي.

وأكد البزري أنه لا توجد طفرات جديدة تدعو إلى القلق، مشددًا في الوقت عينه على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتقال العدوى، ولا سيما بين المرضى وكبار السن والأطفال.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout