المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار الطوفانية والكتل الباردة الى لبنان!

2
JANUARY
2026
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه "بعدما شهد لبنان عاصفة في الايام الاخيرة من كانون الاول 2025، وعاصفة يوم رأس السنة الجديدة، وهطلت امطار طوفانية رفعت معدل الهطولات الى خط الأمان، وأصبح لبنان بمعظم مناطقه ضمن المعدلات العامة لهذا الوقت من السنة، سنشهد استراحة جوية".

وأضاف: "بعد الاستراحة، اي بعد ان يعاود المرتفع الشبه مداري سيطرته لستة ايام على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، سوف تشتد فعالية منخفض البحر الاحمر على شبه الجزيرة العربية في الاسبوع الثاني من هذا الشهر، يقابلها نشاط المنخفض الايسلاندي نحو الجنوب الشرقي من اوروبا، لتبدأ الجولة الثانية من خيرات السماء على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط فتتدفق المنخفضات والكتل الباردة، الامر الذي يبشر بموسم واعد وشتاء مميز."

وأشار خنيصر إلى ان المنطقة عانت في العام الماضي من الضغوط المرتفعة وخسر لبنان والمنطقة حوالي 12 منخفضاً جوياً، لكن هذه السنة هي، حتى الساعة، سنة الضغوط المنخفضة وسنة المرتفع السيبيري فوق شرق آسيا ووسطها لهذا السبب سوف تستمر الخيرات نحو لبنان.

