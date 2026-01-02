تفعيل صفارات الإنذار وصاروخ اعتراض في شمال اسرائيل.. وهذا ما أعلنه أدرعي!

A + A -

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن منظومة القبة الحديدية أطلقت صاروخًا اعتراضيًا باتجاه هدف مشبوه رُصد عند الحدود اللبنانية.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنّ الصاروخ الاعتراضي أُطلق نحو هدف في الجليل الأعلى، لافتةً إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يجري فحصًا لمعرفة ما إذا كان ما حصل ناتجًا عن تشخيص خاطئ، مؤكدةً في الوقت نفسه أنّ الأمر لا يتعلق بإطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية.في السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في بلدة برعام، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أنّ الحدث قيد التحقق.وفي بيان لاحق، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنّ صفارات الإنذار التي فُعّلت في برعام تبيّن أنّها إنذار خاطئ، من دون تسجيل أي إطلاق صاروخي، مشيرًا إلى أنّ ملابسات الحادث تخضع للتدقيق التقني.كما نقلت رويترز عن مسؤول في حزب الله قوله إنّه "لا علاقة لنا بالحادث الحدودي الذي أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار الإسرائيلية".