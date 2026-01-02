نتنياهو يعود بشكل استثنائي وعلى عجل.. تحضيرات لعمل عسكري في لبنان!

A + A -

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير أعدّه الصحافي آفي أشكنازي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يعود إلى إسرائيل قبل يوم السبت، في خطوة وُصفت بالاستثنائية، تمهيدًا لعقد اجتماع أمني عاجل مع كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية. وبحسب التقرير، يستعد الجيش الإسرائيلي لعرض مجموعة من الخيارات العملياتية للتعامل مع حزب الله، مع التركيز على تنفيذ تحركات عسكرية محدودة زمنيًا، وتفادي الانجرار إلى حرب استنزاف طويلة، وذلك مع الحرص – وفق التقديرات الإسرائيلية – على عدم نسف تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، التي أُقرت قبل نحو عام وشهر عقب عملية “سهام الشمال”.وذكرت معاريف أن نتنياهو سيضع قادة الأجهزة الأمنية في صورة التفاهمات والنتائج التي خرج بها من لقاءاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية، ولا سيما ما يتصل بالملف اللبناني والجبهة الشمالية. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الولايات المتحدة قد تمنح تل أبيب هامش تحرك عسكري في لبنان، في ظل ما تعتبره إسرائيل “فشلًا مستمرًا” في تفكيك سلاح حزب الله.كما ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الحكومة اللبنانية لا تُبدي نية حقيقية لتنفيذ خطوات عملية لنزع سلاح الحزب، حتى في المناطق البعيدة عن الحدود الجنوبية، رغم التعهدات التي قُدمت لواشنطن عشية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب التقرير، فإن هذا الواقع يدفع الإدارة الأميركية إلى إبداء تفهم أكبر لأي تحرك عسكري إسرائيلي محتمل، على اعتبار أن التزامات الدولة اللبنانية لم تُنفذ بالشكل المتفق عليه. وتؤكد معاريف أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستعرض على نتنياهو سيناريوهات متعددة لمواجهة محاولات حزب الله إعادة التسلح، والتي تقول إسرائيل إنها مستمرة منذ أكثر من عام.وتعتقد قيادة الجيش أن تنفيذ خطوات عسكرية “حاسمة” قد يدفع الحكومة اللبنانية إلى التحرك بجدية أكبر لفرض سيادتها، حتى في مواجهة حزب الله. وفي السياق نفسه، تنقل الصحيفة عن مصادر إسرائيلية انتقادها للدور الفرنسي، معتبرة أن باريس لم تستخدم حتى الآن ثقلها السياسي للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، رغم كونها لاعبًا أساسيًا في الملف اللبناني، وتعهدها سابقًا بمواكبة تطبيق الاتفاق.ويختم التقرير بالإشارة إلى أن معاريف كانت قد كشفت خلال الأسبوع الجاري عن نية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طرح خطة لعملية عسكرية “مهمة” في الجبهة الشمالية في المستقبل القريب، في ظل تقييم إسرائيلي بأن التطورات في لبنان لا تتماشى مع شروط وقف إطلاق النار، ما يرفع مستوى الجهوزية في الجيش لاحتمال تنفيذ عملية ضد حزب الله إذا تقرر ذلك سياسيًا.