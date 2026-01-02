النهار: حركة عودة موفدين إلى لبنان

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

لم تحمل الساعات الأربع والعشرون الأولى من السنة 2026 معطيات او مؤشرات ثابتة وجادة يمكن الاعتداد بها والركون اليها حيال الاتجاهات الأكثر رجحانا للمسار الذي سيحكم الوضع بين لبنان وإسرائيل في مطلع السنة في ظل نتائج لقاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا في الأيام الأخيرة.





فعلى رغم ان الإعلام الإسرائيلي او بعضه تفرد بإيراد معلومات تنذر بتصعيد إسرائيلي واسع في لبنان كنتيجة للقاءات فلوريدا لم تبرز هذه المعلومات الجدية الحاسمة للاتجاهات التي سيعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد عودته اليوم إلى إسرائيل حيال كل الساحات سواء في غزة او سوريا او لبنان ، ولو ان الاتجاه التصعيدي في لبنان يبقى مرجحا حتى اشعار آخر . ولكن يبدو واضحا ، ان لبنان الرسمي يترقب تبلغ معلومات جدية عبر القنوات الديبلوماسية ولا سيما منها عبر الإدارة الأميركية في قابل الأيام في وقت تتركز فيه الأنظار على الأثر المرتقب لاحتمال ان يصدر تقرير قيادة الجيش في الخامس من كانون الثاني الحالي الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء بنتيجة حاسمة حيال انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني ايذاناً للانتقال إلى المرحلة الثانية بين جنوب الليطاني والأولي.







والجديد في سياق المحطات المقررة في الأيام المقبلة ان معلومات أفادت امس بأن اجتماع لجنة الميكانيزم في السابع من كانون الثاني المقبل سيعقد فقط على المستوى العسكري من دون مشاركة المدنيين لأسباب وصفت بانها تنظيمية وتتعلق بعدم توافر بعض الأعضاء، أما الموعد الجديد للاجتماع المدني فسيحدد لاحقًا.







تبعا لهذه المعطيات فان الغموض يبدو مرشحا لان يتمدد إلا إذا طرأت تطورات ميدانية مفاجئة علما ان أي عمل عسكري واسع محتمل من جانب إسرائيل في الأيام الحالية على الأقل سيكون مستبعدا نظرا إلى سؤ الأحوال الجوية والطبيعية والعاصفة التي تضرب المنطقة بما يصعب معه توقع أي تطورات عسكرية كبيرة .

ولكن ذلك لا يوجب الاطمئنان إلا ظرفيا لان احتمالات التصعيد تغلب على ما سواها وفق ما يستشف من معظم المصادر المحلية والخارجية .







ولعل هذا ما حفز مجددا حركة عودة موفدين إلى لبنان اذ بات في حكم المؤكد ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيعود إلى بيروت في السابع من كانون الثاني الجاري على ان تتركز زيارته على مؤتمر دعم الجيش والمضي قدما في إقرار قانون الفجوة المالية ، كما ان الموفد السعودي يزيد بن فرحان سيزور بيروت بدوره الأسبوع المقبل .