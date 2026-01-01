قوى الامن تعمم أوصاف جثّة شاب قُتِل بعد تعرّضه لإطلاق نار وتطلب التعرف اليه

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:"بتاريخ 29-12-2025، تعرّض المدعو محمد بشير الحجّي (مواليد عام 1997، سوري) لحادثة إطلاق نار من قِبَل مجهولين، قرب جامع الإمامين الحسنين في محلّة حارة حريك، فأصيب في رجله، ونُقل على إثرها إلى مستشفى بهمن لتلقّي العلاج، لكنّه ما لبث أن فارق الحياة، نتيجة نزيف حادّ. ولغاية تاريخه لم يحضر أحد للسؤال عنه.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى فصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرقم: 541501-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.أوصاف الجثّة: رجل في العقد الثالث من العمر، طول القامة حوالَي 180 سنتم، حنطي البشرة، ضعيف البنية، شعره لون أسود، حليق الذقن".