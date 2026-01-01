living cost indicators
مختار النبي شيت يوجه مناشدة لسلام عن قضية النقيب شكر... إليكم مضمونها!

1

JANUARY

2026

بمناسبة حلول العام الجديد،
اعلن مختار بلدة النبي شيت
عباس علي ضاهر شكر
رفعه إلى مقام رئيس مجلس الوزراء اللبناني القاضي نواف سلام
بيان مناشدة، وجاء فيه:
نرجو من دولتكم التفضّل بإيلاء قضية اختفاء شقيقي، النقيب المتقاعد أحمد شكر، أقصى درجات الاهتمام والمتابعة، والعمل، ضمن صلاحياتكم الدستورية ومسؤولياتكم الوطنية، على المساعدة في كشف مصيره والسعي إلى الإفراج عنه أينما كان.
إننا نضع هذه القضية بعهدة دولتكم، انطلاقًا من الثقة بدوركم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وحرصكم المعروف على حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وعلى متابعة القضايا الإنسانية والوطنية التي تمسّ وجدان اللبنانيين.

وتابع بيان مختار النبي شيت: وإذ نؤكّد تمسّكنا الكامل بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، نأمل من دولتكم إيلاء هذه القضية الإنسانية ما تستحقه من عناية واهتمام، لما لها من أثر بالغ على عائلة المفقود، وعلى كل المؤمنين بالعدالة والحق وسيادة القانون.
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يمدّكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفّقكم في أداء مهامكم الوطنية الجسام، لما فيه خير لبنان وشعبه.
وتفضّلوا، دولة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
{{article.title}}
