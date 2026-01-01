اعتبارًا من اليوم.. معبر العريضة مغلق "مؤقتًا"

A + A -

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تعلن المديرية العامة للأمن العام إغلاق معبر العريضة الحدودي بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم، وذلك بسبب ارتفاع منسوب النهر والأضرار التي لحقت بالجسر الرابط بين ضفتي المعبر على الجانب السوري. ويأتي هذا الإجراء حفاظاً على السلامة العامة وضمان سلاسة حركة العبور.

وأضاف البيان: "نود إعلامكم بأن الدخول إلى الأراضي اللبنانية والخروج منها متاح عبر مركزَي المصنع والقاع الحدوديين، حيث تستمر الحركة فيهما بشكل طبيعي وفق الإجراءات المعتادة.وسيتم إبلاغكم بأي تحديثات أو تغييرات فور الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، مع التذكير بضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام والالتزام بالتوجيهات حفاظاً على السلامة الشخصية".