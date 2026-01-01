الصليب الأحمر استجاب لـ 411 حالة إنسانية

living cost indicators
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أصدر الصليب الاحمر اللبناني بيانا، جاء فيه: "ككل عام ومواكبة لليلة رأس السنة وحلول العام الجديد وتلبية للنداءات الطارئة، وضع الصليب الأحمر جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 800 مسعف ومسعفة وحوالي 190 سيارة إسعاف.

 وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس الأربعاء 31 كانون الأول 2025 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الخميس 1 كانون الثاني 2026 ما مجموعه 411 حالة إنسانية موزعة كما يلي:

• 31 إصابة من حوادث السير ومتوف واحد 1

• 1 جريح نتيجة إبتهاج

• 4 حالات سكر وتقيؤ وإعياء

• 29 حالة قلب

• 3 حالات  إحياء قلبي رئوي

•  7 حالات اختناق

• 235 مهمة طارئة متنوعة

• 100 مهمة اسعاف عادية

الجدير ذكره أن عدد حوادث السير المبلّغ عنها لغرف عمليات الصليب الأحمر، بلغ  28 حادثاً  .

كما واكب مركزا نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس ليلة رأس السنة، وقاما بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى الخط الساخن 1760.

ولا تزال طواقم الصليب الأحمر مستمرة في أداء مهماتها الإنسانية وفي تلبية النداءات حيث تدعو الحاجة على كامل الأراضي اللبنانية، على رقم الطوارئ المجاني 140، كما ويتم تلقي الإتصالات على الرقم الساخن 1760 للمساعدة في توفير وحدات الدم وأية مساعدة غير طارئة".
