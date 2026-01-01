رئيس الجمهورية زار المديرية العامة للدفاع المدني في عين الرمانة ليلة رأس السنة

A + A -

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ليلة رأس السنة، يرافقه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مقر المديرية العامة للدفاع المدني في عين الرمانة، للاطلاع على جهوزية الدفاع المدني في هذه المناسبة، حيث كان في استقباله المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، على رأس رؤساء الوحدات والشُعَب والدوائر، إلى جانب رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية والموظفين والمتطوعين.ووفق بيان صادر عن دائرة الاعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، فان رئيس الجمهورية اطّلع خلال الزيارة على التدابير المتخذة وخطط الجهوزية الموضوعة لمواكبة احتفالات رأس السنة والاستجابة لأي طارئ، ولا سيّما من داخل غرفة العمليات، حيث توجّه إلى عناصر الدفاع المدني بالتحية، مؤكّدًا تقديره للتضحيات التي يبذلونها للمحافظة على سلامة المواطن، مشدّدًا على أنّ الفرحة الكبرى تكمن في أن تمرّ هذه الليلة على خير ومن دون تسجيل أي حوادث.خريشمن جهته، شكر العميد الركن خريش لرئيس الجمهورية هذه الزيارة "التي تحمل دلالات وطنية ومعنوية كبيرة، معتبرًا إياها رسالة دعم واضحة لعناصر الدفاع المدني وتأكيدًا على اهتمام الدولة بسلامة المواطنين وبالمؤسسات التي تسهر على حمايتهم".