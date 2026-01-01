امن الدولة تنوه بالإجراءات الامنية المتخذة ليلة رأس السنة وتعلن انها مستمرة بملاحقة مطلقي النار

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار استكمال الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها قطعات أمن الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لمناسبة عيد رأس السنة، والتي شملت إقامة حواجز ونشر دوريات في مختلف المناطق، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم، نوّهت المديرية العامة لأمن الدولة بالجهود التي بذلها جميع العسكريين، والتي أسهمت في إنجاح الخطة الأمنية المعتمدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية.وأكدت المديرية العامة بأنها مستمرة في ملاحقة مطلقي النار خلال ليلة رأس السنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تطبيقًا للقوانين المرعية الإجراء.