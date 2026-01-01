living cost indicators
إنهيار جدار دعم في الضنّية بسبب الأمطار!

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس في انهيار جدار دعم في بلدة بيت الفقس ـ الضنّية وتضرّر سيارة كانت مركونة بجانبه، وقطع جزئي لطريق فرعية في البلدة.

ورأت بلدية بيت الفقس في بيان أنّ ما تشهده البلدة "لم يعد يُصنَّف ضمن الأضرار الطبيعية، بل بات خطراً داهماً يهدّد الأرواح والممتلكات نتيجة الإهمال المزمن وغياب التدخّل الجدي من الجهات المعنية"، موضحة أنّ "الأمطار الغزيرة أدّت إلى انهيار حائط داعم قطع الطريق عن عدد من المنازل، وأغلق مجرى مائيا شتويا، ما تسبّب بخروج المياه على الطريق العام بيت الفقس – السفيرة ودخولها إلى البيوت، فيما أصبح الزفت مهدّداً بالإنجراف الكامل"، مضيفة بأنّ "الأخطر أنّ جزءاً من الحائط المنهار سقط على سيارة أحد المواطنين وألحق بها أضرارًا بالغة، في حادثة كانت قاب قوسين أو أدنى من كارثة بشرية".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة الفنية في بلدية بيت الفقس أكدت أنّ حائطًا آخر مهدّدا بالانهيار في موقع مختلف، وقد يؤدي في أية لحظة ببناء سكني مأهول، ما يضع حياة المواطنين على المحك"، ولفتت البلدية إلى أنّها "رغم إمكاناتها المحدودة، قامت مرّتين خلال هذا الشهر بتعزيل وتنظيف مجاري المياه والعبّارات، إلّا أنّ تراكم الرواسب والنفايات، وغياب المعالجة الجذرية، يعيدان الخطر مع كل منخفض جوي".

واعلنت البلدية أنّها "تُحمِّل الجهات الرسمية المختصّة كامل المسؤولية عن أي أذى قد يصيب المواطنين، وتطالب بتدخّل فوري وعاجل من الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال والدفاع المدني وكل الجهات المعنية قبل فوات الأوان.
