هجوم من " الحزب " على يعقوبيان.. والسبب!

"إن ما صدر عن النائب بولا يعقوبيان من إساءة مدانة ضد علماء الدين المسلمين، ووصفها من يتعاطى السياسة منهم بـ "الشيطان الأكبر"، هو اعتداء وقح وسافر على ديننا الحنيف وعلى نبيه الكريم ،وصحابته وإهانة بالغة الخطورة لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي يفترض أن تحكم خطاب المسؤولين والتي يبدو أن هذه النائبة قد انحدرت بها إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ورموزه.
إن هذا الكلام المشين هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تصون الأديان وتمنع التعرض لها أو التحريض عليها، ويتعارض بشكل صارخ مع قيم العيش المشترك واحترام الأديان والرموز الدينية.
وعليه، فإن هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو قيم لا يمكن التعامل معه كر أي عابر بل يستوجب وضع حدّ قانوني حاسم له وتستدعي تحرك الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية."