هجوم من " الحزب " على يعقوبيان.. والسبب!

تعليقاً على التصريحات التي صدرت عن النائب بولا يعقوبيان بوصفها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي ب " الشيطان الأكبر "، أدلى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رامي أبو حمدان بالتصريح التالي:"إن ما صدر عن النائب بولا يعقوبيان من إساءة مدانة ضد علماء الدين المسلمين، ووصفها من يتعاطى السياسة منهم بـ "الشيطان الأكبر"، هو اعتداء وقح وسافر على ديننا الحنيف وعلى نبيه الكريم ،وصحابته وإهانة بالغة الخطورة لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي يفترض أن تحكم خطاب المسؤولين والتي يبدو أن هذه النائبة قد انحدرت بها إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ورموزه.إن هذا الكلام المشين هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تصون الأديان وتمنع التعرض لها أو التحريض عليها، ويتعارض بشكل صارخ مع قيم العيش المشترك واحترام الأديان والرموز الدينية.وعليه، فإن هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو قيم لا يمكن التعامل معه كر أي عابر بل يستوجب وضع حدّ قانوني حاسم له وتستدعي تحرك الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية."