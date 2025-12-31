living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ توقيف عريمط يطوي فصلاً من فضيحةٍ جديدة للطبقةِ السياسية... التحديات الوجودية والإصلاحية مستمرة في ال٢٠٢٦ بين المخاطر والفرص!

31
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مر عام ال٢٠٢٥ باستمرار تحدياته واستحقاقاته، وبقي اللبنانيون أسرى الترقبِ والمجهول. هي أصلاً حكايةُ هذه المجتمعات والدول في المشرق العربي، الواقعة على مفترق جغرافيا وطرق مواصلات الدول الكبرى ومصالحها، ما جعلها مترقبةً تنتظرُ مخططات هذه الدول، فيما تقبع منذ عقود في دوامةٍ من النزاعات الداخلية ومواجهة شهيات كبرى للإحتلال والسيطرة.

في العام ٢٠٢٥، بقي لبنان تحت ضغط العدوانية الإسرائيلية والتهديدات الدولية بإنهاء ملف سلاح حزب الله. أُنجز استحقاق تكوين السلطة التنفيذية رئاسةً وحكومةً، لكن الإنجازات الفعلية بقيت دون الطموحات والآمال، بفارقٍ كبير. فما لمسَه اللبنانيون هو عبارة عن كثيرٍ من الوعود المعسولة، والتخبُط في عدم وضع خططٍ عمليةٍ لإعادة بناء الدولة، أمّا معالجة حصرية السلاح في يد الدولة فقد شابَها الكثير من التكاذب بين الخارج والداخل.

إنه لبنانٌ مختلفٌ في بيئته الإقليمية وتوازناته الداخلية. تعايشَ مع نظامٍ سوريٍ جديد مثيرٍ لقلق كبير حول التنوع ووجود المكونات المجتمعية. وفي الخارج، إعادة صياغة قيصرية للمشهد الإقليمي في ظل استباحة إسرائيلية تجعل الدول العربية والخليجية، بين فكّي كماشة، وعدوانية غير مسبوقة جعلت هذا الكيان يتمدد إلى الصومال على مرمى حجر من السعودية واليمن ومصر.

من هنا، يحمل لبنان ملفاته الثقيلة إلى العام ٢٠٢٦، ويأمل شعبُه حسمَها بالحدِّ الأدنى من الأضرار والتنازلات. فالدولة الفعلية تتطلب حصراً للسلاح في يد الجيش، لكن ايضاً شبكة حماية للبنان وتحريراً لأرضه المحتلة وأسراه.المعضلة الكيانية تتطلب أيضاً إعادة النازحين السوريين، لا تنازلات أمام السلطة السورية الجديدة.
والدولة وحماية لبنان، يتطلبان أيضاً استعادة أموال المودعين، لا سكوتاً عما ارتكبته المنظومة المصرفية - السياسية من جرائم. والمستقبل الأفضل، يتطلب إصلاحات وخططاً وقدرة على التنفيذ، لا الإستمرار في دوامة التخبط والعجز، والتلهّي بالإقصاء وشهيات التسلّط.

وفي اليوم الأخير من عام ٢٠٢٥، شهد ملف "أبو عمر" تطوراً قضائياً بتوقيف الشيخ خلدون عريمط بعد تحقيق أجرته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، في وقت ينتظر اللبنانيون المزيد من كشف الحقائق في فضيحة جديدة لطبقةٍ سياسية متهالكة.

الى ذلك سُجلت زيارة لوفد من حزب الله إلى بكركي، حيث بُحثت الملفات كافة، من السلاح إلى الإنتخابات، وكانت لافتة إشارة النائب علي فياض بعد اللقاء إلى أن موضوع السلاح شمال الليطاني، هو خاضع للحوار بين اللبنانيين، لا لموجبات القرار ١٧٠١.

على خط آخر، استنفرت القوى الأمنية وحداتها لمواكبة سهرة رأس السنة، وقد حضرَ الرئيس جوزاف عون إلى قيادة قوى الأمن في الأشرفية لمتابعة الإستعدادات الميدانية.
ميشال أبو نجم,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout