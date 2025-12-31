سفير إيراني جديد إلى بيروت… بقائي يكشف التفاصيل

A + A -

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان تسير بشكل طبيعي كما في السابق، مؤكدًا أنّ الإجراءات الإدارية الخاصة بتعيين السفير الإيراني الجديد في بيروت "اكتملت"، وأنّ السفير سيتوجّه قريبًا إلى مقر عمله.وأوضح بقائي أنّ السفير اللبناني في إيران سيقدّم، اليوم، أوراق اعتماده رسميًا، مشددًا على أنّ العلاقات بين البلدين تسير وفق المسار الدبلوماسي المعتاد، من دون أن يكشف عن هوية السفير الإيراني الجديد لدى بيروت.ويشغل مجتبى أماني حاليًا منصب السفير الإيراني في لبنان، وقد أُصيب في عينه وساقه خلال عملية إسرائيلية استهدفت أجهزة “البيجر” التي كان يستخدمها عناصر من حزب الله في منتصف أيلول 2024.