غادة عون: أنا لا أجيد التبخير: تقييم مختصر لسنة العهد الأولى...

كتبت القاضية غادة عون على "فايسبوك": "ينعاد عليكم جميعا بسنة خير وبركة وطمأنينة وازدهار وراحة البالفي تقييم مختصر لسنة العهد الاولى يؤسفني أن أسجل الملاحظات التالية:, للاسف ما ورد في ,خطاب القسم بقي في إطار الكلام الجميل ,اما على الأرض وخاصة في مجال اصلاح القضاء لم نلمس شيئا ، بل على العكس من ذلك ،، تشكيلا ت قضائية غير موفقة ابدا ، جيء بأحدهم في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ليدفن كل محاولات الإصلاح والمحاسبة التي كنت قد بدأت بها في هذا المركز والتي تعبت وضحيت كثيراً من أجلها".واضافت عون: كما تضمنت تشكيلات انتقائية وانتقامية من كل من كان عليه شبهة للاسف أنه قريب من العونية.كما بقي الطقم ذاته الذي تعاون مع المنظومة في السابق في محله أن لجهة مدعي عام التمييز أو رئيس مجلس القضاء وبالتالي لا شيء يبشر بالخير.وتابعت: أما عن قانون استقلال السلطة القضائية فأقل ما يقال فيه أنه مجرد ماكياج ظاهري لا يؤمن بالفعل أي استقلاليةفضلاً عن مشروع الانتظام المالي الذي صدر مؤخرا واعطى صك براءة لكن من حول أمواله إلى الخارج وهي أفعال جرمية معاقب عليها:كتبديد أموال المودعين أو استغلال النفوذ أو تبييض الأموالللاسف.وللاسف الشديد هذا هو الواقع اعذروني أنا لا أعرف التبخير.